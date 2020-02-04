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ЭКОНОМИКА РБ


В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РАССМАТРИВАЮТ ДВА СЦЕНАРИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ НА 2021-2025 ГОДЫ
10:45 05.02.2020

Проект концепции Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы рассмотрен 4 февраля на заседании Президиума Совмина.

Как сообщил премьер-министр Сергей Румас, на рассмотрение представлено два сценария - целевой и консервативный.

"Консервативный сценарий - это если не менять принципиально структуру экономики. То есть при сохранении текущей экономической политики предусматривается развитие по инерционной траектории. Целевой сценарий - выйти к 2025 году на ВВП $100 млрд. И здесь должен быть понятный всем набор инструментов, позволяющий обеспечить структурную перестройку экономических отношений в обществе, стимулирующих соответствующий рост", - сказал Сергей Румас.

По его словам, необходимо понимать, при каких условиях возможен такой рост, в том числе за счет решения проблем госсектора, повышения роли организаций частной формы собственности и эффективной занятости.

Разработчики концепции предлагают в качестве приоритетов пятилетнего развития определить демографию, производительность труда, инвестиции в инновации, раскрытие потенциала саморазвития территорий. По мнению Сергея Румаса, такой выбор приоритетов не бесспорен. Так, например, предлагается впервые уйти от приоритетности экспорта как одного из основных факторов роста экономики.

В производственной сфере концепция основывается на создании сектора наукоемких и новых рыночных услуг с высокой добавленной стоимостью. Вместе с тем премьер-министр обратил внимание, что в концепции Программы на пятилетку не в полной мере учтены поручения главы государства и правительства о разработке комплексной стратегии развития услуг.

"Непонятно, за счет каких мер произойдет существенное сокращение участия государственного сектора в формировании экономики. Набор мер, предлагаемый концепцией, явно недостаточен", - подчеркнул Сергей Румас.

Количественные показатели развития в ряде сфер не поддерживаются отраслевыми ведомствами. В связи с этим премьер-министр поручил разобраться, это инертность подходов к развитию отрасли или для этого есть основания.

Для поддержания устойчивости фискальной системы Минэкономики предлагает разработать бюджетный сценарий с осторожной оценкой эффекта от проводимой политики и скорости ее влияния на рост экономики в базовых условиях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, внести предложения по основным направлениям развития Беларуси до 2025 года на рассмотрение президента поручено до 1 марта.
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