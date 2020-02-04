Кондитерская фабрика «Спартак» стала лауреатом премии «Лидер потребительского рынка-2019».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», фабрика «Спартак» отмечена двумя дипломами лауреата республиканской премии «Лидер потребительского рынка-2019» в номинации «Кондитерские изделия» за печенье «Постное» с кунжутом и льном, вафельный батончик Smile Time black.

Отметим, что в этом году лауреатами премии «Лидер потребительского рынка-2019» стали более 50 лучших белорусских предприятий. Данную престижную награду получают наиболее качественные товары и услуги, представленные на отечественном рынке.

Премия «Лидер потребительского рынка» – ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным компаниям по производству продуктов питания, товаров народного потребления и оказанию услуг. Это возможность заявить о себе, представить результаты своей деятельности и получить оценку экспертов.