Профицит республиканского бюджета за 2019 год сформирован в размере 3,2 млрд. рублей, или 2,4% ВВП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-декабрь 2019 года сложились в сумме 54,0 млрд. рублей, или 102,3% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 24,3 млрд. рублей, или 100,4% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 11,3 млрд. рублей, или 99,7% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 3,8 млрд. рублей, или 100,4 процента уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 2,8 млрд. рублей, или 100,7% уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 4,8 млрд. рублей, или 101,9%.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 15,9 млрд. рублей, или 105,7% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания – 45,3 млн. рублей, или 107,9%, Фонд гражданской авиации – 38,0 млн. рублей, или 146,2%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,37 млн. рублей, или 92,5%.

По состоянию на 1 января 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 110,2 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-декабрь 2019 года составили 50,5 млрд. рублей, или 97,7% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 21,1 млрд. рублей, или 96,5% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 8,3 млрд. рублей (93,1%), на финансирование национальной экономики – 5,5 млрд. рублей (95,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 16,0 млрд. рублей (98,5%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 15,8 млрд. рублей (99,2%), Фонда универсального обслуживания – 36,2 млн. рублей (49,2%), Фонда гражданской авиации – 35,8 млн. рублей (95,7%), Фонда Департамента исполнения наказаний авиации – 0,37 млн. рублей (92,5%).

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-декабрь 2019 года сложился в сумме 3,5 млрд. рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд. рублей, Фонда универсального обслуживания – 9,1 млн. рублей, Фонда гражданской авиации – 2,2 млн. рублей.