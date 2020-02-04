ЭКОНОМИКА РБ

СЕГОДНЯ ПРОХОДИТ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ НАЧАЛЬНИКА ГУПР МИНГОРИСПОЛКОМА

09:26 05.02.2020 5 февраля 2020 года с 09.00 до 12.00 проходит прямая телефонная линия начальника государственного учреждения "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома" Алексея Романова. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, задать вопросы можно по телефону (8-017) 200-60-83. А. Романов курирует вопросы торговли продовольственными и непродовольственными товарами, плодоовощной продукцией, общественного питания, сельского хозяйства, изучения спроса и конъюнктуры потребительского рынка товаров.