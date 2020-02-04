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ЭКОНОМИКА РБ
СЕГОДНЯ ПРОХОДИТ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ НАЧАЛЬНИКА ГУПР МИНГОРИСПОЛКОМА
09:26 05.02.2020
5 февраля 2020 года с 09.00 до 12.00 проходит прямая телефонная линия начальника государственного учреждения "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома" Алексея Романова.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, задать вопросы можно по телефону (8-017) 200-60-83.
А. Романов курирует вопросы торговли продовольственными и непродовольственными товарами, плодоовощной продукцией, общественного питания, сельского хозяйства, изучения спроса и конъюнктуры потребительского рынка товаров.
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