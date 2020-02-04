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ЭКОНОМИКА РБ


ПОЧТИ ВО ВСЕХ КРУПНЫХ ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ В 2019 ГОДУ ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ
18:17 04.02.2020

Почти во всех крупных городах Беларуси в 2019 году выросли цены на квартиры, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Максимальные темпы роста по итогам года были отмечены в Солигорске и Лиде (+9%), которые по этому показателю сумели обойти даже столицу. Среди областных центров выделяются Брест, Гродно и Могилев (+6%). Небольшое снижение было зафиксировано лишь в Полоцке и Новополоцке.

Среди крупных городов Беларуси сменился «лидер» по дешевизне жилья. Долгое время самые низкие цены на квартиры были в Мозыре, но по итогам 2019 года его место занял Бобруйск.

Самая дорогая квартира, проданная в регионах в последнем квартале 2019 года, находилась в Бресте. Это 3-комнатная квартира площадью 89 квадратных метров, которую продали за 144 тысячи долларов. К слову, в городе над Бугом находились 8 из 10 самых дорогих квартир, проданных вне Минска и его пригородов.

Что касается спроса на квартиры в белорусских городах, то он изменился крайне незначительно. О небольшом снижении в Минске (-1%) сообщалось, а в областных центрах сделок заключили на 2% меньше. Если говорить о других крупных городах Беларуси, то для них 2019 год оказался самым результативным за многолетнюю историю наблюдений: общее число сделок превысило прошлогодний показатель на 4%.

В трех городах изменение покупательской активности было особенно заметным. Так, в Гродно «недосчитались» сразу 16% сделок, зато в Орше и Молодечно был отмечен внушительный рост продаж на 13% и 20% соответственно.

Отдельно стоит отметить, что почти повсеместно конец года выдался по-настоящему ударным. Импульс всей жилищной сфере придало снижение ставок по кредитам — в целом по стране в IV квартале зафиксировали на четверть больше сделок, чем годом ранее, а в ряде городов рост спроса в годовом выражении достигал 40-60%.

В структуре спроса в городах Беларуси традиционно преобладали 2-комнатные квартиры. В Лиде, Бобруйске и Борисове их доля достигала 45−50% от числа всех сделок.

В Гродно и Бресте каждая третья проданная на «вторичке» квартира располагалась в домах не старше 10 лет. Для сравнения: в Орше, Солигорске и Новополоцке таковых было не более 6%.
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