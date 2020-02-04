В ближайшие дни Комитет госбезопасности подробно расскажет о задержании директоров сахарных заводов. Об этом сегодня журналистам сообщил Александр Лукашенко в рамках визита на Добрушскую бумажную фабрику "Герой труда".

"Такого в Беларуси еще не было, - заявил он. - Что сделали эти дельцы - они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Обычная "прокладка". Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов".

Александр Лукашенко также рассказал, какой факт его возмутил больше всего: "Давно на контроле этот вопрос спецслужбы вели. Мне доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. А потом эту маржу делили на взятки. Это что, нормально?".

"Там попались и с погонами люди. Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому", - рассказал он.

Была и еще одна афера, добавил Лукашенко.

"Там что-то с тарой связано. Создали тоже какое-то свое предприятие и эту тару для сахара у этого предприятия закупали. И там цены тоже завышали и делили маржу. Вот поведение этих директоров", - добавил он.

"В течение суток замели всех - это была моя жесткая команда. Все дали показания. Никто их не гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал - посадили и сказали: только правду. Все написали, с кем были связаны, кому возили, кому давали. Провели обыски - собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег", - рассказал Александр Лукашенко.

При этом он раскритиковал СМИ, которые выступили в защиту подозреваемых, не разобравшись в этом деле.

"Судите сами, какие они были добрые. У меня ни к кому нет личных претензий. Я защищаю интересы государства. И знаете, что еще просто бесит: когда ты там сражаешься за эту копейку по нефти, газу, металлам, еще по чему-то, здесь пытаемся достроить, чтобы люди зарплату имели, эти подонки в наглую средь бела дня воруют. Разве это нормально? Ненормально. Поэтому это наука для всех директоров", - подчеркнул Лукашенко.