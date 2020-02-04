Техника специального назначения производства ОАО «БЕЛАЗ» будут презентована на выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2020, которая пройдет с 5 по 6 февраля в Москве (МВЦ «Крокус Экспо»).

ОАО «БЕЛАЗ» готовится вывести на рынок модельный ряд техники для обслуживания аэропортов. Прежде всего это касается аэродромных тягачей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», машины серии БЕЛАЗ-7427 для буксировки самолетов со взлетной массой до 600 тонн (модели 74270 и 74271) прошли заводские и эксплуатационные испытания. Аэродромные тягачи полностью соответствует техническим требованиям IATA (Международная Ассоциация Авиаперевозчиков). По сравнению с предыдущим поколением современные аэродромники получили абсолютно новую компоновку и целый ряд привлекательных для потенциального заказчика технических решений.

Аэродромный тягач БЕЛАЗ-74270 предназначен для буксировки самолетов взлетной массой до 600 тонн на аэродромах с искусственным покрытием

Специалисты предприятия расскажут не только о серийной и новой технике специального назначения, представленной на стенде БЕЛАЗа, но и ознакомят с перспективными разработками.

Скоро линейка аэродромных тягачей «БЕЛАЗ» пополнится востребованной продукцией для аэропортов. В данное время осуществляется сборка аэродромного тягача для буксировки воздушных судов 2-го класса со взлетной массой до 150 тонн (БЕЛАЗ-54010). Проектируется машина для буксировки воздушных судов 3-го класса со взлетной массой до 260 тонн (БЕЛАЗ-64020), которая в перспективе полностью заменит серийно выпускаемую модель БЕЛАЗ-74212.