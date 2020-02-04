|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОТДЕЛЬНЫЕ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ КРИЧЕВСКОГО РАЙОНА СКОПИЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ «ЗАПАСЫ» ОРГАНИКИ НА ПРИЛЕГАЮЩИХ К ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ ФЕРМАМ ТЕРРИТОРИЯХ
17:35 04.02.2020
Комитет госконтроля Могилевской области провел аудит эффективности использования потенциала органических удобрений в агропромышленном комплексе Кричевского района. Об этом сообщил заместитель председателя ведомства Алексей Игликов.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, выяснилось, что отдельные сельхозорганизации этого региона скопили значительные «запасы» органики на прилегающих к животноводческим фермам территориях при невыполнении заданий по ее вывозу на поля.
По расчету специалистов Комитета, с внесением имеющегося объема органических удобрений в почву поступят необходимые для роста растений элементы в объеме, эквивалентном содержащимся в минеральных удобрениях стоимостью более Br100 тыс.
По результатам контроля виновные в бесхозяйственности должностные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, результаты аудита рассмотрены на заседании коллегии Комитета, информация о выявленных недостатках и упущениях для сведения и принятия мер реагирования направлена заинтересованным государственным органам, выполнение внесенных предложений взято на контроль.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2020
Курсы в банках
на 04.02.2020
Конвертация в банках
на 04.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте