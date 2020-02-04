Комитет госконтроля Могилевской области провел аудит эффективности использования потенциала органических удобрений в агропромышленном комплексе Кричевского района. Об этом сообщил заместитель председателя ведомства Алексей Игликов.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, выяснилось, что отдельные сельхозорганизации этого региона скопили значительные «запасы» органики на прилегающих к животноводческим фермам территориях при невыполнении заданий по ее вывозу на поля.

По расчету специалистов Комитета, с внесением имеющегося объема органических удобрений в почву поступят необходимые для роста растений элементы в объеме, эквивалентном содержащимся в минеральных удобрениях стоимостью более Br100 тыс.

По результатам контроля виновные в бесхозяйственности должностные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, результаты аудита рассмотрены на заседании коллегии Комитета, информация о выявленных недостатках и упущениях для сведения и принятия мер реагирования направлена заинтересованным государственным органам, выполнение внесенных предложений взято на контроль.