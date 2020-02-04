Совет по развитию предпринимательства 11 февраля 2020 года организует "круглый стол" на тему "Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности в Республике Беларусь: опыт и перспективы развития".

Как сообщает сайт Совета по развитию предпринимательства, в ходе мероприятия планируется ознакомиться с международным и отечественным опытом саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности, обсудить подходы по формированию законодательно-правовых условий создания и функционирования саморегулируемых организаций в Беларуси.

Кроме того, планируется рассмотреть возможности и перспективы внедрения механизмов саморегулирования в практику регулирования экономической деятельности в нашей стране.