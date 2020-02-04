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ЭКОНОМИКА РБ
КРУГЛЫЙ СТОЛ О САМОРЕГУЛИРОВАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛАРУСИ СОСТОИТСЯ 11 ФЕВРАЛЯ
17:04 04.02.2020
Совет по развитию предпринимательства 11 февраля 2020 года организует "круглый стол" на тему "Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности в Республике Беларусь: опыт и перспективы развития".
Как сообщает сайт Совета по развитию предпринимательства, в ходе мероприятия планируется ознакомиться с международным и отечественным опытом саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности, обсудить подходы по формированию законодательно-правовых условий создания и функционирования саморегулируемых организаций в Беларуси.
Кроме того, планируется рассмотреть возможности и перспективы внедрения механизмов саморегулирования в практику регулирования экономической деятельности в нашей стране.
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