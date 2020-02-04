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ЭКОНОМИКА РБ
ШЕСТЬ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН ПОСТРОЕНО В ЯНВАРЕ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
16:52 04.02.2020
По информации Светлогорского управления буровых работ компании «Белоруснефть», в январе на территории Беларуси построено шесть скважин.
Как пишет портал neft.by, бурение шло на Карташовском, Речицком и Гарцевском месторождениях.
На Карташовском месторождении скважину № 15 работники СУБРа пробурили с ускорением на 17,2%. Ее фактическая глубина – 4615 метров, коммерческая скорость по факту составила 1 049 м/ст. мес. Производительное время – 98,3%.
Также с ускорением на 9,8% закончили бурение скважины № 21 этой же площади. Глубина 21-й Карташовской – 4390 метров. Коммерческая скорость составила по факту 1043 м/ст. мес., производительное время – 95,2%.
Наиболее «урожайным» стало Речицкое нефтяное месторождение.
Скважину № 414 глубиной 2150 метров пробурили с ускорением 15,5%. Фактическая коммерческая скорость составила 1 424 м/ст. мес, производительное время – 99,8%. Здесь же на Речицком месторождении СУБРовцы построили скважину № 507 глубиной 3040 метров с ускорением 14,3%. Фактическая коммерческая скорость составила 1394 м/ст. мес., производительное время – 99,2%. С ускорением 41,8% пробурили скважину № 379 Речицкую глубиной 3 315 метров. Коммерческая скорость по факту составила 1718 м/ст. мес., производительное время – 100%.
Еще один объект построили на Гарцевской площади. Это поисково-разведочная скважина № 2s2 глубиной 4320 метров. Именно здесь были вскрыты отложения Саргаевского, Воронежского и Семилукского горизонтов и получены высокопродуктивные промышленные притоки нефти.
Таким образом, на Карташовском месторождении построено две скважины, на Речицком – три и одна на Гарцевском.
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