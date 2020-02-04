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ЭКОНОМИКА РБ
ОДИН ИЗ ВЫХОДОВ СТАНЦИИ МЕТРО «ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ» С 5 ПО 14 ФЕВРАЛЯ БУДЕТ ЗАКРЫТ
16:44 04.02.2020
С 5 по 14 февраля один из выходов станции метро «Площадь Победы» будет полностью закрыт.
Как сообщает в твиттере Минский метрополитен, выход № 3-1 станции «Площадь Победы» закроют в связи с ремонтными работами.
Метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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