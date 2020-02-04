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ЭКОНОМИКА РБ


МОНИТОРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ПО ИГОРНОМУ БИЗНЕСУ ПРЕКРАТИЛ НАВЯЗЫВАТЬ ОРГАНИЗАТОРАМ АЗАРТНЫХ ИГР НЕОБОСНОВАННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА - МАРТ
16:28 04.02.2020

Мониторинговый центр по игорному бизнесу прекратил навязывать организаторам азартных игр необоснованные условия договора.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), в ходе антимонопольного расследования установлено, что в договорах с организаторами азартных игр ООО «Мониторинговый центр по игорному бизнесу» было предусмотрено требование о произведении монтажа сетей передачи данных в игорных заведениях с привлечением ограниченного перечня монтажных организаций, определенных ООО «Мониторинговый центр по игорному бизнесу» (список размещался на официальном сайте www.gamemc.by).

В результате МАРТ выдало предупреждение ООО «Мониторинговый центр по игорному бизнесу».

ООО «Мониторинговый центр по игорному бизнесу» в рамках исполнения предупреждения внесены изменения в Регламент функционирования Специальной компьютерной кассовой системы в части исключения положения об разработке проекта, монтаже сети передачи данных в игорных заведениях с привлечением монтажных организаций, определенных ООО «Мониторинговый центр по игорному бизнесу», список которых размещен на официальном сайте.

Кроме того, перечень монтажных организаций удален с официального сайта, а также посредством заключения дополнительных соглашений внесены изменения в договоры, заключаемые ООО «Мониторинговый центр по игорному бизнесу» с организаторами азартных игр.

Таким образом, условия конкуренции на рынке восстановлены.
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