ЭКОНОМИКА РБ

ИТОГИ РАБОТЫ СТРОЙКОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ В 2019 ГОДУ ОБСУДЯТ 5 ФЕВРАЛЯ НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ

16:23 04.02.2020 5 февраля 2020 года в ОАО «Керамин» пройдет заседание коллегии Министерства архитектуры и строительства. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на заседании будут обсуждаться итоги работы строительного комплекса Беларуси в 2019 году.