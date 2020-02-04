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ЭКОНОМИКА РБ
ИТОГИ РАБОТЫ СТРОЙКОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ В 2019 ГОДУ ОБСУДЯТ 5 ФЕВРАЛЯ НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ
16:23 04.02.2020
5 февраля 2020 года в ОАО «Керамин» пройдет заседание коллегии Министерства архитектуры и строительства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на заседании будут обсуждаться итоги работы строительного комплекса Беларуси в 2019 году.
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