На заседании коллегии Комитета государственного контроля Гомельской области рассмотрены результаты мониторинга по вопросу обеспечения безопасных условий пребывания детей в учреждениях общего среднего образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в ноябре-декабре прошлого года специально созданные межведомственные комиссии, в состав которых были включены 350 представителей контролирующих и надзорных органов Гомельской области, проинспектировали все 527 школ региона. В 523 из них были выявлены недостатки и нарушения.

Среди основных нарушений - ненадлежащее техническое состояние элементов зданий и инженерных систем, несоблюдение противопожарных норм и правил, содержание территорий, помещений и инженерных систем в ненадлежащем санитарном состоянии, необеспечение в полном объеме общественной и дорожно-транспортной безопасности, плохое состояние территорий школ, в том числе спортивных плоскостных сооружений.

В 83% школ Гомельщины не проводились обследования строительных конструкций зданий специализированными организациями (его необходимо проводить не реже одного раза в 5 лет). А в Ельском, Лельчицком, Октябрьском и Петриковском районах, Новобелицком, Железнодорожном, Советском и Центральном районах омеля по результатам обследований школ не приняты меры по выполнению рекомендаций специализированных организаций в отношении проведения ремонта.

Неисправности систем автоматических пожарных сигнализаций выявлены в 10 учреждениях общего среднего образования, в том числе в Житковичском, Буда-Кошелевском, Лельчицком, Октябрьском и Петриковском районах. Сотрудниками органов пожнадзора установлены неисправности средств противопожарной защиты и пожаротушения. По всем фактам выданы соответствующие рекомендации.

Практически во всех районах области и городе Гомеле были выявлены нарушения санитарных норм и правил (несоответствие помещений гигиеническим требованиям).

Следует отметить, что в Гомельской области объем бюджетных расходов, направляемых на капитальный и текущий ремонт школ, является незначительным (за последние четыре года не превысил 1,2% от общего объема финансирования отрасли образования).

По результатам коллегии Гомельскому облисполкому совместно с гор-, райисполкомами области (администрациями районов в г. Гомеле) предложено обеспечить приведение школ в надлежащее техническое, санитарно-гигиеническое и противопожарное состояние; проведение обследований зданий школ с привлечением специализированных организаций; выделение финансирования на ремонтно-восстановительные работы. За приниженную требовательность и недостаточный контроль за наведением и поддержанием порядка в школах следует привлечь к ответственности виновных должностных лиц.