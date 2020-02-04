Александр Лукашенко заявил о своем намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином работу китайских подрядчиков, которые провалили проекты в Беларуси. Об этом он заявил 4 февраля во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда".

Подготовить список таких проектов он поручил своему помощнику Александру Косинцу.

"У меня с Си Цзиньпином будет очень серьезный разговор. Я ему уже как-то намекал, а сейчас мы основательно об этом поговорим. И этим компаниям мало не покажется", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Среди проектов, которые не были завершены в Беларуси китайской стороной, и завод по производству картона в Добруше.

"То, что завод очень нужен и он в высочайшей степени готовности, - это факт. Для нас это очередная наука, как надо работать с иностранцами. Оказывается, не все они белые и пушистые. Поэтому ни на кого не надо молиться. Надо надеяться только на себя. А если на кого-то и выходим, то надо работать, как работают все: пусть чуть дороже, но это должны быть фирмы с хорошим именем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он поставил задачу к декабрю уже запустить на заводе производство картона.

"То есть сентябрь - это начало вашего окончания работ, в декабре - все, вы выходите работаете", - сказал Лукашенко.

К этому времени, добавил он, на фабрике также надо организовать производство из картона упаковочного материала.