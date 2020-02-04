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ЭКОНОМИКА РБ


ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БЕЛОРУССКАЯ НАУКА» ПРЕДСТАВИТ СВОИ НОВИНКИ НА XXVІI МИНСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ
14:55 04.02.2020

Издательский дом «Белорусская наука» представит свои новинки на XXVІI Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет с 5 по 9 февраля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, издательство также выступит организатором ряда мероприятий.

Так, 5 февраля в Доме книги «Светоч» (пр-т Победителей, 11) состоится презентация серии книг «История белорусской государственности» (четыре тома).

6 февраля на Центральной площадке Национального стенда Беларуси состоится презентация книги доктора социологических наук, профессора, члена-корреспондента НАН Беларуси Александра Данилова «Академик В.С. Стёпин. Тайна долгого пути...».

7 февраля запланирована презентация серии книг «Мир глазами этнолога» – «Христианские праздники, обряды и таинства Беларуси в прошлом и настоящем», «Этнические традиции национальной кухни Беларуси» (Центральная площадка Национального стенда Беларуси).
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