ЭКОНОМИКА РБ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БЕЛОРУССКАЯ НАУКА» ПРЕДСТАВИТ СВОИ НОВИНКИ НА XXVІI МИНСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ

14:55 04.02.2020 Издательский дом «Белорусская наука» представит свои новинки на XXVІI Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет с 5 по 9 февраля. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, издательство также выступит организатором ряда мероприятий. Так, 5 февраля в Доме книги «Светоч» (пр-т Победителей, 11) состоится презентация серии книг «История белорусской государственности» (четыре тома). 6 февраля на Центральной площадке Национального стенда Беларуси состоится презентация книги доктора социологических наук, профессора, члена-корреспондента НАН Беларуси Александра Данилова «Академик В.С. Стёпин. Тайна долгого пути...». 7 февраля запланирована презентация серии книг «Мир глазами этнолога» – «Христианские праздники, обряды и таинства Беларуси в прошлом и настоящем», «Этнические традиции национальной кухни Беларуси» (Центральная площадка Национального стенда Беларуси).