Товарооборот Беларуси с Россией в 2019 году составил $35,55 млрд. и снизился к уровню 2018 года на 0,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе посольства Беларуси в РФ, на долю России приходилось, как и в 2018 году, 49,2% всего товарооборота Беларуси, в том числе — 41,2% экспорта (в 2018 г. — 38,3%) и 55,9% импорта (в 2018 г. — 58,8%).

В 2019 году экспорт белорусских товаров на российский рынок составил $13,569 млрд. (темп роста — 104,5%).

Основные товарные позиции белорусского экспорта в 2019 году: сыры и творог — 6,9% всего белорусского экспорта в Россию; автомобили грузовые — 5,5%; масло сливочное — 2,7%; тракторы и седельные тягачи — 2,4%; части и принадлежности для автомобилей и тракторов — 2,2%; мебель — 2,1%; молоко и сливки сгущенные и сухие — 1,9%; говядина свежая или охлажденная — 1,6%; мясо и пищевые субпродукты домашней птицы — 1,6%.

В 2019 году в структуре экспорта появилось 28 новых товарных позиций на сумму порядка $290 тыс., по которым в 2018 году поставки в Россию не осуществлялись.

Импорт товаров из России в 2019 году составил $21,983 млрд. (темп к 2018 году — 97,2%).

В структуре импорта преобладали: нефть сырая, включая газовый конденсат — 29,9% всего импорта товаров из России в Беларусь; газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие — 12,0%; автомобили легковые — 4,3%; отходы и лом черных металлов — 1,5% всего импорта из России.

Сальдо торговли товарами в 2019 году для Беларуси сложилось отрицательным в размере $8,414 млрд. (снижение по сравнению с 2018 годом на $1,219 млрд.).

В январе-ноябре 2019 года экспорт услуг в Россию составил $2,65 млрд. и сократился по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. на 6,4%. Импорт услуг из России составил $1,49 млрд., По сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель снизился на 0,8%.

Сальдо торговли услугами с Российской Федерацией за одиннадцать месяцев 2019 года для Беларуси сложилось положительным и составило $1,16 млрд.