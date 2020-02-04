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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ МТС РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ «UNLIM ЗА ГРАНИЦЕЙ» ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА В РОУМИНГЕ
13:56 04.02.2020
Компания МТС расширяет перечень стран и роуминговых партнеров, в которых действуют услуги «Unlim за границей» и «Турбокнопка за границей».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, мобильный интернет в путешествии теперь доступен для абонентов МТС в 66 странах и территориях.
В список стран, в которых возможно подключение услуг «Unlim за границей» и «Турбокнопка за границей», добавлены Объединенные Арабские Эмираты.
Кроме того, увеличивается число роуминговых партнеров в странах, где «Unlim за границей» уже действует: в Грузии, Израиле, Канаде, Монако, Сан-Марино, Сербии, Турции, Кыргызстане, Узбекистане, Франции, Черногории, Бельгии, Германии и Испании.
«Unlim за границей» позволяет пользоваться мобильным интернетом в роуминге. В течение суток пользователям услуги доступно по 100 Мб трафика на максимальных скоростях, а при большем потреблении интернет будет работать на скорости до 128 Кбит/с. Добавить еще 100 Мб на неограниченной скорости поможет «Турбокнопка за границей».
В зависимости от региона оплата за каждую из услуг составляет 7,5 или 12,5 рубля в сутки.
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