Компания МТС расширяет перечень стран и роуминговых партнеров, в которых действуют услуги «Unlim за границей» и «Турбокнопка за границей».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, мобильный интернет в путешествии теперь доступен для абонентов МТС в 66 странах и территориях.

В список стран, в которых возможно подключение услуг «Unlim за границей» и «Турбокнопка за границей», добавлены Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, увеличивается число роуминговых партнеров в странах, где «Unlim за границей» уже действует: в Грузии, Израиле, Канаде, Монако, Сан-Марино, Сербии, Турции, Кыргызстане, Узбекистане, Франции, Черногории, Бельгии, Германии и Испании.

«Unlim за границей» позволяет пользоваться мобильным интернетом в роуминге. В течение суток пользователям услуги доступно по 100 Мб трафика на максимальных скоростях, а при большем потреблении интернет будет работать на скорости до 128 Кбит/с. Добавить еще 100 Мб на неограниченной скорости поможет «Турбокнопка за границей».

В зависимости от региона оплата за каждую из услуг составляет 7,5 или 12,5 рубля в сутки.