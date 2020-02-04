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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ КАРТОНА В ДОБРУШЕ НАЧНЕТ РАБОТУ ДО КОНЦА ГОДА
13:33 04.02.2020
Завод по выпуску картона в Добруше начнет работу до конца года. Об этом заявил Александр Лукашенко 4 февраля во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда".
"К концу года фабрика выйдет на работу в нормальном режиме. Мы полностью запустим производство, отладим, создадим систему управления и начнем работать", - заявил журналистам Александр Лукашенко.
Все работы, по его словам, в основном будут завершены белорусскими предприятиями. Запускать оборудование будет австрийская компания.
В старых корпусах Добрушской бумажной фабрики планируют организовать производство упаковки из нового картона.
"Мы умеем это делать, у нас есть в типографиях компетенции, - заметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - До конца года мы это начнем делать уже здесь, на старых площадях".
Александр Лукашенко пояснил, что, не побывав на заводе, он не мог принять решение о финансировании завершения его строительства.
"Была небольшая задержка в связи с тем, что мною не был подписан указ. А подписывать его я не мог, потому что не видел, что здесь происходит. В темную я ничего не собирался делать, - заявил он. - Все для того, чтобы это предприятие работало, у нас есть".
Лукашенко добавил, что осенью, возможно, посетит завод и посмотрит, как он готовится к открытию.
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