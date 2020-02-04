Белгосстрах признал страховым случаем ДПТ с участием авто, принадлежащим одной и той же лизинговой компании (в данном случае «Микро Лизинг»), приняв решение в пользу клиента.

Как сообщила ЭКОПРЕСС директор коммуникативного агентства prbands Юлия Локоткова, вопрос, касающийся правоприменительной практики, в подобных случаях рассматривается Белорусским бюро по транспортному страхованию с целью подготовки разъяснений для профучастников страхового рынка.

Поводом для пересмотра правоприменительной практики стало ДТП, которое произошло в ноябре 2019 года на пр. Независимости. В результате аварии пострадали сразу 3 автомобиля, два из которых оказались оформленными в лизинг через Компанию «Микро Лизинг». Потерпевшая сторона обратилась в Белгосстрах для возмещения ущерба по автогражданке и получила отказ. Страховщик принял такое решение, опираясь на пункт 158 Положения о страховой деятельности в Беларуси. Один из подпунктов гласит, что участие в ДТП нескольких транспортных средств, принадлежащих одному и тому же владельцу, автоматически делают такой случай не страховым, ведь владелец в таком случае является и потерпевшей стороной, и стороной, нанесшей вред.

Компания «Микро Лизинг», клиенты которой были участниками ДТП, обратилась в Белгосстрах с предложением взглянуть на ситуацию под иным углом.

«Правоприменительная практика ранее сводилась к тому, чтобы в таких ситуациях приравнивать собственника транспортного средства к владельцу. Но в случае с авто, оформленными в лизинг, было бы логичнее считать собственником машины лизинговую компанию, а владельцем – лизингополучателя. Мы рады, что коллеги из «Белгосстраха» приняли нашу сторону», - прокомментировал ситуацию первый заместитель директора «Микро Лизинг» Никита Чеботарь.

Исходя из определений, собственником транспортного средства (абз. 7 п. 149 Положения) является физическое или юридическое лицо, которому принадлежит право владения, пользования и распоряжения ТС с момента регистрации договора купли-продажи или иной сделки об отчуждении, которое указано в свидетельстве о регистрации (техническом паспорте) транспортного средства.

Владельцы транспортных средств (абз. 3 п. 149 Положения) - юридические и физические лица, являющиеся в соответствии с законодательством собственниками или иными законными владельцами транспортных средств (в силу права хозяйственного ведения, оперативного управления, на основании договора аренды, доверенности на управление транспортным средством либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством или договором).

Лизингополучатель — юридическое или физическое лицо, которому в соответствии с договором лизинга предоставляется во временное владение и пользование предмет лизинга (абз. 6 п. 2 Правил осуществления лизинговой деятельности, утвержденных постановлением Правления Нацбанка РБ).

Лизинговая компания является собственником авто, переданного в лизинг, но владельцем транспортного средства не выступает. Право владения и пользования авто передается по договору лизинга лизингополучателю.