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ЭКОНОМИКА РБ
НА ВИТЕБСКОМ МОТОРОРЕМОНТНОМ ЗАВОДЕ НАЧАЛИ ПРОИЗВОДИТЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ
12:23 04.02.2020
На Витебском мотороремонтном заводе недавно начали производить многофункциональные почвообрабатывающие агрегаты, которые больше нигде в Беларуси не выпускаются.
При этом они гораздо дешевле зарубежных аналогов, пишет газета «Витебские вести».
Дисковый агрегат АДС-6 осуществляет обработку почвы на глубине до 24 см, что может заменить вспашку плугом.
«Эта сельхозмашина предназначена для предпосевной обработки почвы, полей после уборки кукурузы, рапса и других культур, разделки пластов почвы после вспашки, – рассказала начальник отдела маркетинга предприятия Юлия Кандратьева. – Производство освоено чуть больше года назад. Этот агрегат мы поставляем на сельхозпредприятия Витебской области. Он отлично себя зарекомендовал – получаем благодарные отзывы».
А в конце прошлого года на заводе впервые в Беларуси начали выпускать дисковый почвообрабатывающий агрегат, в котором можно из кабины регулировать глубину обработки почвы. Это упрощает труд механизатора, ведь раньше настройку приходилось делать вручную. И это не единственное достоинство АД-600 М «Рубин».
«Новая сельхозмашина оснащена катком U-образного профиля, который позволяет сохранить в почве влагу после обработки, – продолжила Юлия Кандратьева. – Она хорошо уплотняет и выравнивает, отлично подходит для дискования тяжелых почв, обеспечивая интенсивное и равномерное перемешивание органической массы».
По ее словам, ежегодно завод способен выпускать до 100-120 сельхозмашин.
Кроме того, на предприятии ремонтируют двигатели энергонасыщенных тракторов «Беларус-3522» и коробки передач для трактора «Кировец» К-744, одними из первых в Беларуси освоили ремонт немецкой сеялки «Амазон».
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