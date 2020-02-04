ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИЙ КОНКУРС НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ ПРОШЕЛ В БГУИР
12:19 04.02.2020

Белорусско-китайский конкурс научно-технического творчества студентов прошел в БГУИР.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, награждение победителей, призеров и участников конкурса состоялось в университете 31 января.

По словам проректора по научной работе БГУИР Анатолия Осипова, проведение подобного мероприятия послужит укреплению и развитию образовательного и научно-технического сотрудничества между учреждениями высшего образования Беларуси и Китайской Народной Республики, будет способствовать развитию инновационного потенциала студенческой науки и вовлечению в нее талантливой молодежи. Лучшие конкурсные проекты имеют хорошие перспективы для применения в промышленной сфере и сфере инфокоммуникационных технологий, а также в системе образования обеих стран. Важно создать условия для их внедрения и практической реализации.

На конкурс было заявлено 42 проекта из десяти университетов и научных организаций Беларуси и Китая. За призовые места в номинациях "Электроника и радиоэлектроника, в том числе микро- и наноэлектроника, сенсорика", "Физика, химия и новые материалы", "Машиностроение и технические приложения, приборостроение, строительство и архитектура", "Информационные технологии, Интернет-технологии, защита информации" боролись студенты, магистранты и выпускники Харбинского технологического института и Южного научно-технологического университета (КНР), Белорусского государственного технологического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и филиала БГУИР – Минского радиотехнического колледжа, Белорусского национального технического университета и Научно-технологического парка БНТУ "Политехник", Барановичского государственного университета, Витебского государственного университета им. П.М. Машерова и Могилевского государственного университета продовольствия (Республика Беларусь).

Эксперты оценивали актуальность и значимость проекта, научную и практическую ценность полученных результатов, уровень применяемых методов и подходов для решения поставленных задач, их новизну, возможность и перспективы коммерциализации, а также степень внедрения и апробации проектов. Они отметили, что большинство разработок отличаются высокой степенью апробации, наличием публикаций, актов внедрения в учебный процесс и практическую деятельность.

В числе победителей и призеров представители Белорусского государственного университета радиотехники и электроники, Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного технологического университета, Могилевского государственного университета продовольствия, Минского радиотехнического колледжа, Харбинского технологического института и Южного научно-технологического университета.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2020
валюта курс
EUR 2.3781
USD 2.1483
RUB 3.3626
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3747 -0.0034
USD 2.1480 -0.0003
RUB 3.3847 +0.0221
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3720 2.3750
USD 2.1460 2.1480
RUB 3.3730 3.3750
подробнее

Конвертация в банках
на 04.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1040 1.1060
EUR/RUB 70.1700 70.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте