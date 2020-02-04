Белорусско-китайский конкурс научно-технического творчества студентов прошел в БГУИР.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, награждение победителей, призеров и участников конкурса состоялось в университете 31 января.

По словам проректора по научной работе БГУИР Анатолия Осипова, проведение подобного мероприятия послужит укреплению и развитию образовательного и научно-технического сотрудничества между учреждениями высшего образования Беларуси и Китайской Народной Республики, будет способствовать развитию инновационного потенциала студенческой науки и вовлечению в нее талантливой молодежи. Лучшие конкурсные проекты имеют хорошие перспективы для применения в промышленной сфере и сфере инфокоммуникационных технологий, а также в системе образования обеих стран. Важно создать условия для их внедрения и практической реализации.

На конкурс было заявлено 42 проекта из десяти университетов и научных организаций Беларуси и Китая. За призовые места в номинациях "Электроника и радиоэлектроника, в том числе микро- и наноэлектроника, сенсорика", "Физика, химия и новые материалы", "Машиностроение и технические приложения, приборостроение, строительство и архитектура", "Информационные технологии, Интернет-технологии, защита информации" боролись студенты, магистранты и выпускники Харбинского технологического института и Южного научно-технологического университета (КНР), Белорусского государственного технологического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и филиала БГУИР – Минского радиотехнического колледжа, Белорусского национального технического университета и Научно-технологического парка БНТУ "Политехник", Барановичского государственного университета, Витебского государственного университета им. П.М. Машерова и Могилевского государственного университета продовольствия (Республика Беларусь).

Эксперты оценивали актуальность и значимость проекта, научную и практическую ценность полученных результатов, уровень применяемых методов и подходов для решения поставленных задач, их новизну, возможность и перспективы коммерциализации, а также степень внедрения и апробации проектов. Они отметили, что большинство разработок отличаются высокой степенью апробации, наличием публикаций, актов внедрения в учебный процесс и практическую деятельность.

В числе победителей и призеров представители Белорусского государственного университета радиотехники и электроники, Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного технологического университета, Могилевского государственного университета продовольствия, Минского радиотехнического колледжа, Харбинского технологического института и Южного научно-технологического университета.