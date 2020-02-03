ЭКОНОМИКА РБ

ПРОДУКЦИЯ КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ «КОММУНАРКА» ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В КЕЛЬНЕ

11:38 04.02.2020 СОАО «Коммунарка» принимает участие в крупнейшей Международной выставке ISM-2020, которая в 50-й раз проходит 2-5 февраля в выставочном центре города Кельна. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, фабрика представила на выставке линейку изысканного шоколада "Трюфельный элит", серию шоколада "Коммунарка" 100 и 200 г, "Президент Эксклюзив". В выставке ISM-2020 принимают участие 1656 компаний из 73 стран мира. На выставке представлен весь актуальный спектр товаров: шоколад, сахаристые кондитерские изделия, хрустящие и бисквитные хлебобулочные изделия, мороженое и полуфабрикаты.