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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДУКЦИЯ КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ «КОММУНАРКА» ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В КЕЛЬНЕ
11:38 04.02.2020
СОАО «Коммунарка» принимает участие в крупнейшей Международной выставке ISM-2020, которая в 50-й раз проходит 2-5 февраля в выставочном центре города Кельна.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, фабрика представила на выставке линейку изысканного шоколада "Трюфельный элит", серию шоколада "Коммунарка" 100 и 200 г, "Президент Эксклюзив".
В выставке ISM-2020 принимают участие 1656 компаний из 73 стран мира.
На выставке представлен весь актуальный спектр товаров: шоколад, сахаристые кондитерские изделия, хрустящие и бисквитные хлебобулочные изделия, мороженое и полуфабрикаты.
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