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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ С 5 ФЕВРАЛЯ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ОСТАНОВКА «ТОЛСТОГО»
11:27 04.02.2020
С 5 февраля для общественного транспорта восстанавливается остановочный пункт «Толстого» в направлении ул. Мясникова.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», автобусы № 24, 65, 52, 191 и маршрутки 1024-ТК, 1146-ТК, 1346-ТК снова будут останавливаться на площадке за перекрестком ул. Толстого с ул. Вокзальной.
Кроме того, возобновляется выполнение остановочного пункта «Толстого» для автобусного маршрута № 38.
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