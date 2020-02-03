С 5 февраля для общественного транспорта восстанавливается остановочный пункт «Толстого» в направлении ул. Мясникова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», автобусы № 24, 65, 52, 191 и маршрутки 1024-ТК, 1146-ТК, 1346-ТК снова будут останавливаться на площадке за перекрестком ул. Толстого с ул. Вокзальной.

Кроме того, возобновляется выполнение остановочного пункта «Толстого» для автобусного маршрута № 38.