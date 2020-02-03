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ЭКОНОМИКА РБ
УП «А1» ИЗМЕНЯЕТ КОНФИГУРАЦИЮ РОУМИНГ-ПАКЕТОВ
10:34 04.02.2020
Унитарное предприятие «А1» вносит изменения в пакеты интернет-трафика в роуминге.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в популярных роуминг-пакетах «Роуминг 1,5 ГБ на 7 дней» и «Роуминг 1,5 ГБ для бизнеса на 30 дней» увеличен объем трафика с 1 ГБ до 1,5 ГБ без изменения стоимости услуг.
Кроме того, интернет-трафик, потребляемый сверх включенного в пакеты «Роуминг 500 МБ на 7 дней» и «Роуминг 1,5 ГБ на 7 дней», будет тарифицироваться по более выгодной цене – от 0,10 рубля за 1 МБ в зависимости от роуминг-пакета.
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