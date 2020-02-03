На едином портале электронных услуг доступны две новые административные процедуры в области электросвязи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, доступны следующие процедуры: 156.3.16. Выдача разрешений на право производства работ в охранной зоне линий, сооружений электросвязи и радиофикации и 156.4.10.1. Выдача технических условий на присоединение сетей электросвязи к сети электросвязи общего пользования либо средств электросвязи к первичной сети электросвязи или сети передачи данных.

Для подачи заявлений на осуществление административных процедур необходимо авторизоваться на портале с помощью личного ключа электронной цифровой подписи, выбрать необходимую процедуру в перечне доступных услуг и процедур, нажать на кнопку «Получить», заполнить и отправить электронную форму. Уведомление о принятом решении будет отражено в личном кабинете пользователя портала в разделе «Текущие заказы услуг» при просмотре ранее направленного заявления.