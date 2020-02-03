|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ДОСТУПНЫ ДВЕ НОВЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
10:17 04.02.2020
На едином портале электронных услуг доступны две новые административные процедуры в области электросвязи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, доступны следующие процедуры: 156.3.16. Выдача разрешений на право производства работ в охранной зоне линий, сооружений электросвязи и радиофикации и 156.4.10.1. Выдача технических условий на присоединение сетей электросвязи к сети электросвязи общего пользования либо средств электросвязи к первичной сети электросвязи или сети передачи данных.
Для подачи заявлений на осуществление административных процедур необходимо авторизоваться на портале с помощью личного ключа электронной цифровой подписи, выбрать необходимую процедуру в перечне доступных услуг и процедур, нажать на кнопку «Получить», заполнить и отправить электронную форму. Уведомление о принятом решении будет отражено в личном кабинете пользователя портала в разделе «Текущие заказы услуг» при просмотре ранее направленного заявления.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2020
Курсы в банках
на 04.02.2020
Конвертация в банках
на 04.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте