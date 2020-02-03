На должность генерального директора РУП «Национальный аэропорт Минск» с 3 февраля 2020 года назначен Вячеслав Хоронеко.

Как сообщает сайт аэропорта, ранее он занимал должность заместителя генерального директора по техническому развитию-главного инженера.

В число приоритетных задач нового руководителя предприятия войдут: наращивание объемов обслуженных пассажиров, воздушных судов и обработанного груза для обеспечения прибыльной и рентабельной работы предприятия; повышение конкурентоспособности минского аэропорта путем продолжения работы по привлечению новых иностранных авиакомпаний, по открытию новых направлений и увеличению частоты полетов, увеличения процента стыковочных рейсов и становление аэропорта как международного узлового аэропорта.

В его задачи также входит дальнейшее развитие производственной базы предприятия и модернизация основных средств; обеспечение авиационной безопасности и безопасности полетов; завершение реконструкции аэродрома Орша, подготовка к сертификации.

На новом посту Вячеславу Хоронеко предстоит сосредоточиться на реализации проектов развития Национального аэропорта Минск — реконструкция первой взлетно-посадочной полосы, строительство нового пассажирского терминала, железнодорожное сообщение с Минском, а также рост эффективности работы предприятия. Будет продолжена работа по повышению уровня сервиса для пассажиров и авиакомпаний.

Вячеслав Хоронеко родился в Минске в 1964 году, выпускник Самаркандского высшего военного автомобильного командного училища им. Верховного Совета Узбекской ССР. С 1982 по 1993 год проходил службу в Вооруженных силах СССР. В авиации работает уже более 26 лет. Имеет опыт работы на руководящих должностях аэропорта «Минск-1», с 2015 по 2019 год – начальник Аэродромного комплекса «Минск-1» РУП «Национальный аэропорт Минск», до настоящего времени занимал должность заместителя генерального директора по техническому развитию-главного инженера.