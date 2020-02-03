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ЭКОНОМИКА РБ


РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЛЕТ РАБОТАЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОЙДЕТ 6-7 ФЕВРАЛЯ В ГОРКАХ
09:35 04.02.2020

6-7 февраля 2020 года на базе учреждения образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» в Горках состоится Республиканский слет молодых специалистов, работающих в организациях АПК.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в мероприятии примут участие около 300 человек – это руководители организаций АПК, специалисты, рабочие в возрасте до 31 года из числа выпускников 2015, 2018 и 2019 годов, которые обучались на условиях целевой подготовки.

Целью проведения слета является взаимодействие органов государственного управления, Белорусского профессионального союза работников АПК, ОО «БРСМ» по реализации государственной политики в области сельскохозяйственного производства, применение эффективных мер, способствующих закреплению молодых специалистов в отрасли, создание условий для расширения социальной и экономической активности сельской молодежи, популяризации сельскохозяйственного труда и сельского образа жизни.

В программе мероприятия – круглый стол с выступлениями опытных руководителей, выставки достижений предприятий агропромышленного комплекса, молодежных проектов «100 идей для Беларуси», научно-методических разработок и достижений УО «БГСХА», знакомство участников с производственной, перерабатывающей и социальной инфраструктурой предприятий и организаций Горецкого района, работа по секциям «Агрономия», «Зоотехния, ветеринарная медицина», «Инженерия», «Бухгалтерский учет, экономика, правоведенье», пленарное заседание.
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