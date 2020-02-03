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ЭКОНОМИКА РБ


ПОРЯДОК КУРСИРОВАНИЯ РЯДА ПОЕЗДОВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭКОНОМКЛАССА В ФЕВРАЛЕ-АПРЕЛЕ ИЗМЕНИТСЯ - БЖД
09:18 04.02.2020

В связи с капитальным ремонтом железнодорожного моста на перегоне Центролит-Прибор участка Гомель-Калинковичи 4-6 февраля, 18-20 февраля и 31 марта-2 апреля 2020 года будет изменен порядок курсирования ряда поездов межрегиональных и региональных линий экономкласса, а также прицепных вагонов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд № 621 Гомель-Калинковичи-Минск отправлением со станции Гомель 4, 5, 18, 19 февраля, 31 марта и 1 апреля будет отменен из обращения.

Поезд № 670 Минск-Калинковичи-Гомель назначается в сообщении Минск-Калинковичи-Речица отправлением из Минска 4, 5, 18 и 19 февраля, 31 марта и 1 апреля.

Поезд № 669 Гомель-Калинковичи-Минск назначается в сообщении Речица-Калинковичи-Минск отправлением из Речицы 5, 6, 19 и 20 февраля, а также 1 и 2 апреля.

При этом БЖД обращает внимание, что в указанные выше периоды прямые пассажирские железнодорожные перевозки между Гомелем и Речицей осуществляться не будут, в связи с чем поезда межрегиональных и региональных линий экономкласса, курсирующие на данном участке, будут следовать измененным маршрутом и расписанием.

Более подробную информацию о времени отправления и прибытия, других изменениях в расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, с помощью официального мобильного приложения «БЧ. Мой поезд», а также по единому номеру 105 Контакт-центра БЖД.
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