ОАО «Гомельтранснефть Дружба» проводит ремонт дефектов магистральных нефтепроводов «Унеча – Мозырь» и «Мозырь – Брест», а также осуществляет работы в рамках реконструкции технологических трубопроводов НПС «Кобрин» и НПС «Туров».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на НПС «Кобрин» выполняется капитальный ремонт технологических перемычек DN500 между насосными станциями №1 и №2. Работы по освобождению от нефти, демонтажу и подключению перемычек будут завершены к 6 февраля.

В рамках реконструкции технологических трубопроводов НПС «Туров» производится замена участка нефтепровода между задвижками №21А-№22А и тройника перед задвижкой №1А. Новый участок нефтепровода планируют подключить 7 февраля.

«ОАО «Гомельтранснефть Дружба» продолжает ремонт дефектов на линейной части магистральных нефтепроводов «Унеча – Мозырь» и «Мозырь – Брест», выявленных по результатам внутритрубной диагностики. Работы ведутся силами филиалов с установкой металлических и композитных муфт, а также заваркой внешних дефектов. Методы ремонта определены по результатам дополнительного дефектоскопического контроля каждого дефектного участка нефтепровода. Исходя из степени опасности дефектов, методов ремонта и расположения мест повреждения трубопроводов на местности, принято решение о снижении режима перекачки на МН «Мозырь – Брест» с частичным выводом отдельных участков нефтепровода», - отметили на предприятии.

Также в феврале продолжатся работы по очистке и диагностированию трубопровода DN800 на участке МН «Мозырь – Брест» от НПС «Пинск» до 441-го км.