Цены на вторичном рынке жилья Минска не снижаются уже 17 недель подряд, а с наступлением 2020 года темпы роста значительно увеличились темпы роста.

За последние 7 дней индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1427 $/м2, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

За год квадратный метр на «вторичке» подорожал в среднем на $ 105.

Цены на первичном рынке в начале 2020 года также демонстрируют уверенный рост. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю, c 27 января по 3 февраля 2020 года, на 0,7% и составила 1309 $/м2.

За последний год рост цен на новостройки составил 4,6%.

Объем предложения квартир растет третью неделю подряд — количество выставленных на продажу квартир на этот раз увеличилось на 1,2%. При этом 1-комнатных квартир стало больше на 0,9%, а 2-комнатных на 3,4%. Что касается других типов квартир, то предложение «трешек» не изменилось, а 4-комнатных стало меньше на 1,1%.

Рост цен наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 1-комнатные квартиры (+0,7%), остальные приросли в цене на 0,1−0,6%. По итогам последнего месяца «однушки» подорожали на +2,8%.

В двух районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Ленинском оно составило 0,3%, а в Заводском — 0,1%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Центральном (+1,3%) и Партизанском (+1%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 830 $/м2 (+0,3%), Витебск — 634 $/м2 (+0,1%), Гомель — 629 $/м2 (-0,6%), Гродно — 764 $/м2 (+0,5%), Могилев — 639 $/м2 (+0,6%).