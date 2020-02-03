РУП «Белкартография» примет участие в работе XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет с 5 по 9 февраля 2020 года в выставочном комплексе, расположенном по проспекту Победителей, 14.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, «Белкартография» традиционно представит на Минской международной книжной выставке-ярмарке весь спектр выпускаемой продукции: учебные карты, атласы, наглядные пособия, общегеографические и туристические карты и атласы, карты и атласы автомобильных дорог, карты районов и районных центров Республики Беларусь.

Посетители выставки смогут ознакомиться с новой продукцией предприятия – деревянной картой-пазл «Животный и растительный мир Беларуси», атласом «Великие изобретения мира» с анимированными 3D моделями, а также с web-версиями карт «Открой Минск» и «Мая Радзіма – Беларусь».

В рамках работы выставки 7 февраля с 10.00 до 10.30 часов пройдет презентация картографической продукции для детей.

Мероприятия XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки пройдут не только на площадках выставочного комплекса, но и в книжных магазинах, библиотеках, музеях. Новинки крупнейших издательств стран ближнего и дальнего зарубежья, насыщенная деловая и культурная программа, автограф-сессии с известными писателями, бизнес-переговоры, мастер-классы, образовательные тренинги и многое другое, связанное с книжной тематикой, увидят участники и гости выставки.

Всего в программе выставки запланировано более 350 мероприятий на различных площадках – в выставочном павильоне, книжных магазинах по всей стране, в библиотеках и музеях Минска и области и др.

Свое участие подтвердили экспоненты из более 30 стран. Почетный гость выставки - Российская Федерация, а центральный экспонент – Соединенные Штаты Америки.

Организаторами выступают Министерство информации, Минский городской исполнительный комитет, министерства иностранных дел, образования, культуры, Союз писателей Беларуси, ОАО «Белкнига», ПК ООО «Макбел».