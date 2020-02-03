В Минской области в 2020 году к приватизации (продаже) предлагаются находящиеся в собственности области и ее административно-территориальных единиц пакеты акций 12 открытых акционерных обществ и предприятия как имущественные комплексы двух коммунальных унитарных предприятий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполком, в качестве предварительных способов приватизации (продажи) определены аукцион (для миноритарных пакетов акций) и конкурс (рамочные условия конкурсов предусматривают инвестирование в развитие организаций и (или) модернизацию производств, сохранение социальных гарантий работникам, создание новых рабочих мест, сохранение профиля деятельности на определенный срок, окончательное формирование условий продажи будет осуществляться с учетом предложений заинтересованных инвесторов).

Продажа акций и имущественных комплексов сельскохозяйственных организаций предусматривается в порядке и на условиях, определенных указом № 253 от 04.07.2016 и № 399 от 02.10.2018.

С основными направлениями деятельности акционерных обществ и унитарных предприятий можно ознакомиться здесь.

Инвесторам, заинтересованным в приобретении акций и предприятий, необходимо обращаться в Минский облисполком (ул. Энгельса,4). Дополнительную информацию можно получить в комитете государственного имущества Минского облисполкома по телефонам (8017) 500-45-24, 500-45-13; e-mail: , .