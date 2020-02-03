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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ АЗС-МУЛЬТИКОМПЛЕКСЫ ПОСТРОЯТ НА МКАД-2 И В БОРОВЛЯНАХ
17:50 03.02.2020
«Белоруснефть» продолжает обновлять автозаправочную сеть в Минской области.
Как пишет портал neft.by, в этом году предприятие планирует строительство двух АЗС. Инвестиционная программа предусматривает возведение современного автозаправочного комплекса на 1 км автодороги М-14 (2-я кольцевая автомобильная дорога вокруг Минска).
В планах и начало строительства АЗС на 13–14-м километре автодороги М-3 (Минск-Витебск) в поселке Боровляны Минского района, где подобный объект будет первым. Предварительный срок сдачи в эксплуатацию этой автозаправочной станции – май 2021 года.
Предприятие одновременно продолжит модернизировать торговые залы автозаправок, расширяя сервисы по обслуживанию автомобилей и качественному отдыху в пути.
Новые АЗС, возводимые РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт», будут представлять собой современные комплексы придорожного сервиса, отвечающие международным стандартам качества.
Ежегодно предприятие «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» обновляет сеть автозаправочных станций Минской области в фирменном стиле компании. После реконструкции и модернизации АЗС трансформируются в мультикомплексы с максимальным набором целевых и дополнительных услуг, необходимых в дороге. Современный дизайн помещений, комфортные залы, уютные кофе-зоны и кафетерии – все это делает такие объекты востребованными и у водителей, и у туристов.
В прошлом году «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» реконструировало контейнерную автозаправочную станцию № 17 в Нарочи. И абсолютно новая АЗС № 45 была возведена у деревни Сосенка Вилейского района (Р 58, Минск-Калачи-Мядель). Также велась модернизация торговых залов действующих автозаправок «Белоруснефти» в Минской области.
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