Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) объявила о проведении республиканского конкурса "Лучший экспортер 2019 года".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, это открытый, основанный на объективных данных конкурс, цель которого – стимулирование развития экспортно ориентированного производства и повышение престижа отечественных производителей на мировом рынке.

Преимущества участия в конкурсе "Лучший экспортер года": признание успеха компании и ее вклада в развитие экономики страны, повышение престижа и узнаваемости бренда, право использования знака "Лучший экспортер года" для маркировки продукции, в рекламе и PR, публикация материалов о лауреатах в информационном бюллетене "Меркурый" Белорусской торгово-промышленной палаты и размещение информации о победителях и дипломантах на сайте БелТПП.

Конкурс является ежегодным. Белорусская торгово-промышленная палата проводит его совместно с заинтересованными министерствами, госкомитетами, концернами, облисполкомами и Минским горисполкомом, бизнес-союзами, Белорусской универсальной товарной биржей, страховой компанией "Белэксимгарант" и Администрацией Парка высоких технологий.

За годы проведения конкурса победителями становились как флагманы белорусской промышленности, так и предприятия малого и среднего бизнеса.

Конкурс проводится в 22 номинациях и состоит из 2 этапов. Первый этап отборочный – отбор субъектов хозяйствования, имеющих наилучшие показатели финансово-хозяйственной деятельности, ведомственными (региональными) конкурсными комиссиями. Начало этапа – 3 февраля 2019 г.

Финальный этап – определение победителей конкурса республиканской комиссией при БелТПП. Начало этапа – 18 марта 2019 г.

Для участия в отборочном этапе конкурса необходимо: заполнить конкурсную карту, направить ее в соответствующую конкурсную комиссию.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в мае 2019 г.