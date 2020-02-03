ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛТПП ПРОВОДИТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС "ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТЕР 2019 ГОДА"
17:36 03.02.2020

Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) объявила о проведении республиканского конкурса "Лучший экспортер 2019 года".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, это открытый, основанный на объективных данных конкурс, цель которого – стимулирование развития экспортно ориентированного производства и повышение престижа отечественных производителей на мировом рынке.

Преимущества участия в конкурсе "Лучший экспортер года": признание успеха компании и ее вклада в развитие экономики страны, повышение престижа и узнаваемости бренда, право использования знака "Лучший экспортер года" для маркировки продукции, в рекламе и PR, публикация материалов о лауреатах в информационном бюллетене "Меркурый" Белорусской торгово-промышленной палаты и размещение информации о победителях и дипломантах на сайте БелТПП.

Конкурс является ежегодным. Белорусская торгово-промышленная палата проводит его совместно с заинтересованными министерствами, госкомитетами, концернами, облисполкомами и Минским горисполкомом, бизнес-союзами, Белорусской универсальной товарной биржей, страховой компанией "Белэксимгарант" и Администрацией Парка высоких технологий.

За годы проведения конкурса победителями становились как флагманы белорусской промышленности, так и предприятия малого и среднего бизнеса.

Конкурс проводится в 22 номинациях и состоит из 2 этапов. Первый этап отборочный – отбор субъектов хозяйствования, имеющих наилучшие показатели финансово-хозяйственной деятельности, ведомственными (региональными) конкурсными комиссиями. Начало этапа – 3 февраля 2019 г.

Финальный этап – определение победителей конкурса республиканской комиссией при БелТПП. Начало этапа – 18 марта 2019 г.

Для участия в отборочном этапе конкурса необходимо: заполнить конкурсную карту, направить ее в соответствующую конкурсную комиссию.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в мае 2019 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2020
валюта курс
EUR 2.3781
USD 2.1483
RUB 3.3626
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3781 +0.0212
USD 2.1483 +0.0103
RUB 3.3626 -0.0231
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3750 2.3790
USD 2.1460 2.1500
RUB 3.3550 3.3630
подробнее

Конвертация в банках
на 03.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1040 1.1080
EUR/RUB 70.6000 71.0000
USD/RUB 63.8000 64.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте