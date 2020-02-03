Три мини-ярмарки вакансий пройдут в столице на этой неделе, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, первая мини-ярмарка вакансий пройдет 4 февраля в отделе обслуживания граждан № 2 (пр. Любимова, 14). В ней примут участие представители Центрального г. Минска отдела Департамента охраны МВД, ООО «ПрофРезервГрупп», УП «Механизированная уборка города».

5 февраля на мини-ярмарке в отделе обслуживания граждан № 1 (ул. Я. Коласа, 69) о своих вакансиях снова расскажут сотрудники Центрального г. Минска отдела Департамента охраны МВД, ООО «ПрофРезервГрупп».

6 февраля в отделе обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32) состоится мини-ярмарка вакансий с участием представителей Центрального г. Минска отдела Департамента охраны МВД, филиала «Трамвайный парк» ГП «Минсктранс», ООО «Флайзис».

Время проведения всех мероприятий — с 10:00 до 12:00.