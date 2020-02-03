Итоги работы в 2019 году и направления развития в 2020-м обсудили на заседании коллегии Государственного таможенного комитета 31 января.

Как отметил председатель ГТК Юрий Сенько, поступления в государственный бюджет за 2019 год составили более 100,5% годового плана.

«Удалось сохранить неплохую динамику несмотря на существенные потери от экспортных пошлин на нефтепродукты», - обозначил главный таможенник страны, подводя черту по наполнению таможенными органами доходной части республиканского бюджета.

Говоря о максимальном содействии развитию внешнеэкономической деятельности и предпринимательской инициативы Юрий Сенько отметил определенные успехи в работе системы: «Здесь две составляющие – сокращение времени на таможенные формальности, и, соответственно, экономия денежных средств добросовестных участников внешнеэкономической деятельности. В этом году мы набрали обороты и смогли вывести автоматизацию таможенных процессов на новый уровень. Постоянно расширяется перечень товаров для автоматического выпуска и круг лиц, участвующих в нем. Так, в 2019 году перечень товаров вырос с 200 до 1300, соответственно, в 6 раз, а круг лиц – с 265 до 1130, то есть в 4,5 раза. Тем самым мы в очередной раз убедились в том, что сокращая время на таможенные операции, качество их осуществления остается на высоком уровне».

К слову, с применением такой технологии в декабре 2019 года таможенная служба вышла на то, что каждая 3-я экспортная декларация, каждая 6-я импортная выпускались в автомате. В нынешнем году работа по расширению перечня таможенных процедур, в отношении которых допускается автовыпуск, будет продолжена.

В 2019 году велась активная работа по развитию и расширению договорно-правовой базы сотрудничества с таможенными администрациями иностранных государств. За прошедший год подписано 20 международных документов с экономически выгодными для нашей страны партнерами, регулирующих широкий спектр направлений в сфере таможенного администрирования. Это - Китай, Иран, Уругвай, Литва, США, Узбекистан, Азербайджан, Украина.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, на заседании также обсуждалась работа по привлечению международной технической помощи, положительном проведении различных экспериментов, направленных на минимизацию времени для пересечения границы и экономию денежных средств участников внешнеэкономической деятельности, приведение национального законодательства в соответствие с Таможенным кодексом ЕАЭС.

«В 2020 году таможенные органы продолжат реализацию важных государственных задач, поставленных перед нами Главой государства. В наступившем году завершается реализация Основных направлений развития таможенной службы на 2016-2020 годы. Уже сейчас приступаем к разработке стратегии нашего развития на 2021-2025 годы, в которой акцент будет сделан на организации межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества, а деловые круги будут активно задействованы в разработке данного документа», - отметил Юрий Сенько.

По результатам работы в минувшем году лучшей таможней признана Гродненская региональная таможня, второе место у Витебской таможни, третье - у Брестской и Минской региональной таможен

За высокое профессиональное мастерство сотрудники таможенных органов удостоены государственных наград – семь медалей «За безупречную службу» I, II и III степени, а также 20 должностных лиц поощрены правами председателя Государственного таможенного комитета.

В заседании коллегии приняли участие Государственный секретарь Совета Безопасности Владимир Арчаков, руководство и представители взаимодействующих государственных структур, Государственного таможенного комитета, таможен, ведомственного Института, республиканского союза участников таможенных отношений и РУП «Белтаможсервис».