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ЭКОНОМИКА РБ


ООО «АЙПАУЭР» ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ О ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АККУМУЛЯТОРНОГО ЗАВОДА
16:13 03.02.2020

В адрес ООО «АйПауэр» поступила копия письма ОО «Экодом», в котором в качестве мер по налаживанию диалога с общественностью предлагается провести комплексные консультации, а также организовать сбор вопросов и мнений, имеющих отношение к планируемой деятельности предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе 1AK-GROUP, основываясь на предложениях ОО «Экодом», а также действуя на принципах открытости, ООО «АйПауэр» предлагает широкой общественности задать вопросы о планируемой деятельности аккумуляторного завода.

Для обсуждения поступивших вопросов будут организованы еженедельные круглые столы, с привлечением профильных экспертов, представителей общественности и общественных объединений экологической направленности. График проведения круглых столов, их тематика и результаты будут опубликованы в средствах массовой информации и на сайте Группы компаний 1AK-GROUP.

Присылать вопросы можно на e-mail: , а также в письменном виде по адресу: ООО «АйПауэр» - 224020, Брестская область, Брест, ул. Пионерская д.52, оф. 608.

При обращении с вопросом о планируемой деятельности предприятия необходимо указывать контактные данные для обратной связи. Полученные вопросы будут обобщены и предложены для обсуждения с экспертами.

В пресс-службе также проинформировали, что ООО «АйПауэр» прекращает процесс передачи проектной документации отдельным инициаторам ОЭЭ.

На 31 января 2020 года ООО «АйПауэр» трижды организовывало процесс передачи проектной документации заявителям. Для передачи был предоставлен полный комплект проектной документации в строгом соответствии с пунктом 3.9 Единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Напомним, что 15 января 2020 года в адрес ООО «АйПауэр» поступило два заявления об инициировании ОЭЭ от трех граждан Беларуси: Е. Скрабутана, Д.Бекалюка, В. Мороза.

21 января 2020 года инициатор Е. Скрабутан проектную документацию для проведения ОЭЭ принял. В соответствии с законодательством срок окончания проведения ОЭЭ для данного инициатора истекает 21 февраля 2020 года.

Другие два инициатора от получения проектной документации дважды отказались и один раз не явились для ее получения. По факту отказа в получении ими проектной документации 27 января 2020 года был подписан акт. Причины отказа, указанные в акте инициаторами, не препятствуют проведению ОЭЭ и являются необоснованными. По каждой причине представителями ООО «АйПауэр» и ООО «НПФ «Экология» были даны пояснения со ссылкой на действующее законодательство.
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