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ЭКОНОМИКА РБ


ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ РТУП «БЕЛОРУССКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО» ЯВЛЯЮТСЯ ДЕКЛАРАТИВНЫМИ - ГОСКОНТРОЛЬ
15:10 03.02.2020

КГК Гомельской области изучил деятельность организаций внутреннего водного транспорта в регионе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля региона, отдельными организациями водного транспорта снижена эффективность деятельности, не принимаются должные меры по увеличению перевозок грузов и пассажиров, допущены нарушения действующего законодательства.

Так, на сегодня руководством РТУП «Белорусское речное пароходство» не обеспечена надлежащая загрузка технического флота. Количество эксплуатируемых судов снизилось со 154 ед. в 2017 году до 86 ед. в 2019 году, а их загрузка с 43% до 32%. В результате значительная часть флота (134 ед., 61%) простаивает и приходит в негодность. На 1 января 2019 года износ судов составил почти 80%.

При этом планы развития предприятия по сути являются декларативными и не содержат конкретных мероприятий по повышению эффективности дальнейшего использования речного флота. В настоящее время руководством предприятия не обеспечен необходимый портфель заказов, заключены единичные договора на разовые перевозки крупногабаритных грузов.

В результате по сравнению с 2010 годом предприятием снижен объем перевозки грузов в 3 раза, грузооборот – в 4 раза, объем перевозки пассажиров – в 1,7 раза, пассажирооборот – 1,9 раза, выручка от реализации работ (услуг) – в 2,5 раза.

Комитетом области предложено Минтрансу принять меры по обеспечению устранения руководством предприятия указанных недостатков и повышению эффективности его деятельности.
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