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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОЙДЕТ 4 ФЕВРАЛЯ В ФИЛИАЛЕ «МИНСКТРАНСА»
14:53 03.02.2020
День предприятия пройдет 4 февраля в филиале «Агентство Минсктранс» ГП «Минсктранс» (пр. Партизанский 6, фойе 1-го этажа), пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, ищущим работу горожанам можно приходить с 10:00 до 15:00. Им будет предложено трудоустройство в качестве контролеров пассажирского транспорта, предоставлена информация о нанимателе, режиме труда, заработной плате и т.д.
Соискателям при себе нужно иметь: паспорт (либо иной документ, удостоверяющий личность), трудовую книжку, документ об образовании, страховое свидетельство, военный билет (для военнообязанных).
За дополнительной информацией по вопросу можно обращаться в управление занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (тел. 338-88-29, 354-31-44, 351-99-84) или в филиал «Агентство Минсктранс» ГП «Минсктранс» (тел. 246-98-06, 246-98-15).
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