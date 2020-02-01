За 2019 год в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 232,2 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, доходы бюджета по сравнению с 2018 годом увеличились на 8,3%, или 17,9 млн. рублей в фактическом исчислении.

Удельный вес платежей организаций в общей сумме поступлений за 2019 год составил89,7% или 208,4 млн. рублей. Индивидуальными предпринимателями уплачено в бюджет 12,7 млн. рублей (5,5%), поступления от физических лиц составили 11,1 млн. рублей (4,8%).

Основными бюджетообразующими источниками в прошлом году являлись: подоходный налог с физических лиц – 37,7%, акцизы – 13,1%, НДС – 10,8%, налог на прибыль – 6,4%, налог на недвижимость – 6,3%, налог при упрощенной системе налогообложения – 4,5%, земельный налог – 4,5%.

Всего по состоянию на 1 января 2020 г. на учете в инспекции МНС по Бобруйску состояло 57 169 плательщиков, из них: 2 494 организации, 5 324 индивидуальных предпринимателя и 49 351 физическое лицо. По сравнению с началом 2019 г. количество плательщиков увеличилось на 4 404, в том числе: организаций – на 21, индивидуальных предпринимателей – на 316, физических лиц – на 4 067.

В пятерку лидеров, которые внесли в бюджет наибольший вклад, вошли: ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», Бобруйское государственное предприятие «Водоканал», ОАО «Красный пищевик», филиал «Бобруйский торговый центр «Корона». Удельный вес поступивших от них платежей составил 28,5% в общих поступлениях в городской бюджет.