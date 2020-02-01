ПВТ и парламентарии работают на опережение мировых законодательных новаций. Об этом в ходе круглого стола заявил директор администрации Парка высоких технологий Всеволод Янчевский.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, дискуссия о развитии отечественной ИТ-индустрии и перспектив цифровизации финансовой сферы Беларуси проходила в бизнес-инкубаторе ПВТ. В ней приняли участие депутаты Палаты представителей и Совета Республики, представители Нацбанка, министерств финансов и по налогам и сборам, а также руководители компаний-резидентов ПВТ.

Всеволод Янчевский отметил своевременность принятия в Беларуси Декрета Президента «О развитии цифровой экономики», который стал настоящим прорывом для нашей страны. По словам директора ПВТ, сегодня именно технологии определяют структурные изменения в законодательстве.

«В современном мире есть интересная специфика, очень простая и всем понятная: все меняется настолько быстро, что за этими изменениями не поспевают не только технологические, экономические, но и законодательные процессы. То, что разумно и актуально сегодня, уже завтра неактуально и требует изменений, особенно это касается сферы технологий. Поэтому законотворческий процесс превращается в постоянный творческий процесс поиска чего-то нового, изменений, иногда, кстати, довольно существенных», - сказал он.

Поддерживая дискуссию, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валерий Мицкевич, подчеркнул, что нормы, предусмотренные «цифровым» декретом, довольно быстро внедряются в законы.

«Например, сейчас в парламенте находится законопроект о защите персональных данных, потому что любое хорошее дело, любая технология несет как пользу, так иногда и вред. И конечно, мы должны стимулировать полезное развитие и, соответственно, законодательно отрегулировать проблему таким образом, чтобы минимизировать любой вред», - отметил парламентарий.

Одной из главных тем для обсуждения стало внедрение информационных технологий в реальный сектор экономики. В ходе круглого стола поднимались вопросы защиты информации в банковском секторе, цифровизации налоговых органов и финансовой сферы в целом.

«Остался еще ряд сфер, которые не урегулированы так, чтобы можно было обезопасить и поддержать развитие определенной технологии, защитить финансовую сферу и население от кибератак. Требуется более детальная и глубокая проработка этих вопросов, их законодательное закрепление. Право и бизнес должны идти вместе»,- подчеркнула председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Людмила Нижевич.

В свою очередь бизнес-сообщество в лице компаний-резидентов ПВТ поделилось с парламентариями опытом использования цифровых знаков (токенов) в своей деятельности.

По итогам встречи участники круглого стола определили ряд вопросов, решение которых станет шагом на пути к совершенствованию законодательства в области цифровизации различных секторов экономики.