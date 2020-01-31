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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В 2019 ГОДУ ЭКСПОРТИРОВАЛИ ПРОДУКЦИИ НА 578,6 МЛН ДОЛЛАРОВ
12:56 03.02.2020

Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2019 году экспортировали продукции на 578,6 млн долларов, что на 3,6% больше, чем в 2018 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на внешние рынки организации отрасли поставили почти 70% от общего объема произведенной продукции. Ассортимент экспорта насчитывает около 80 товарных позиций.

Наибольший удельный вес в товарной структуре экспорта занимают различные древесные плиты (161 млн долларов), мебель (124 млн долларов), бумага и картон (85,3 млн долларов), фанера (64 млн долларов) и целлюлоза (53,2 млн долларов).

География поставок охватила 69 стран. Среди них как традиционные для предприятий концерна рынки соседних государств, так и географически отдаленные, но при этом перспективные рынки. Например, такие как Китай, куда в 2019 году отгружено продукции на 49,2 млн долларов, что в 3,3 раза больше, чем в 2018 году. Планомерно растет экспорт в Израиль, Иран, ОАЭ и Португалию.

Увеличиваются поставки и в страны Европы. Так, экспорт в Финляндию вырос более чем в 10 раз, в Австрию почти в 3 раза, в Люксембург – в 1,3 раза.

Наиболее крупным рынком сбыта для предприятий концерна сохраняется Российская Федерация, куда поставлено продукции на 185,4 млн долларов США, что составляет 32% от общего объема экспорта. На второй позиции – рынок Польши (89,8 млн долларов), на третьей – Украины (59,8 млн долларов).

В целом по концерну обеспечивается оптимальное распределение экспорта товаров на трех секторах рынка - ЕАЭС, Европейский союз и страны «дальней дуги» - на уровне 37,8%, 35,1% и 27% соответственно.
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