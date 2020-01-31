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ЭКОНОМИКА РБ
УСЛУГАМИ АГРОЭКОТУРИЗМА В 2019 ГОДУ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ БОЛЕЕ 6 ТЫС. ГРАЖДАН ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
12:43 03.02.2020
На 1 января текущего года в Витебской области зарегистрировано 647 субъектов агроэкотуризма.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Витебской области, в 2019 году физическими лицами было заключено 17 121 договор. Гостеприимством хозяев агроэкоусадеб воспользовались порядка 56 тыс. человек и по сравнению с 2018 годом их количество увеличилось почти на 14,5 тыс. человек.
Субъектами агроэкотуризма в течение 2019 года в оплату за предоставленные услуги получено 4,4 млн. рублей, что на 0,9 млн. рублей, или в 1,2 раза больше, чем в 2018 году. В то же время они заплатили 16,1 тыс. рублей, что на 1,7 тыс. рублей больше отчетного периода 2018 года.
Благодаря богатейшим природным и водным ресурсам, экологически чистой местности и историко-культурному наследию республики белорусский агроэкотуризм привлекает все большее количество иностранных туристов из разных стран мира.
В 2019 году такими услугами воспользовались более 6 тыс. граждан зарубежных стран, в том числе Российской Федерации, Латвии, Литвы, Германии, Франции, США, Украины и др.
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