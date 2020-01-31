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ЭКОНОМИКА РБ


ИЗ РУДЫ ПЕТРИКОВСКОГО ГОК ПЕРВАЯ ПРОИЗВЕДЕНА ПАРТИЯ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ
11:58 03.02.2020

Первый высококачественный концентрат хлорида калия из добытой на Петриковском месторождении руды произведен 30 января 2020 года. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе ОАО «Беларуськалий».

На предприятии рассказали, что в рамках реализации важнейшего инвестиционного проекта по освоению Петриковского месторождения калийных солей в Гомельской области на Петриковском рудоуправлении ОАО «Беларуськалий» с ноября 2019 года в руднике ведется добыча сильвинитовой руды, а с декабря прошлого года начаты пуско-наладочные работы на флотационной обогатительной фабрике. Запущены в работу отделения измельчения, флотации, фильтрации, сгущения и складирования отходов.

Процесс извлечения полезного компонента из руд, реализованный в промышленных масштабах, является ключевым моментом всего проекта строительства горно-обогатительного комплекса. Положительный результат достигнут благодаря упорной работе коллектива Петриковского рудоуправления, а также квалифицированной поддержке работников обогатительных фабрик рудоуправлений, центральной лаборатории и других структурных подразделений ОАО «Беларуськалий».

Следует отметить, что руда Петриковского месторождения имеет более сложный состав, чем сильвинит, перерабатываемый на обогатительных фабриках в Солигорске. ОАО «Белгорхимпром» была разработана технология флотации калийно-магниевых солей. Сегодня эффективность этой технологии подтверждена на практике.

Пуско-наладочные работы планируется завершить к маю 2020 года и в дальнейшем перейти к работе сильвинитовой обогатительной фабрики в режиме полного технологического цикла с выпуском продукции. Планом производства предусмотрено до конца 2020 года произвести не менее 100 тысяч тонн калийных удобрений.

Добычу калийной соли в руднике Петриковского рудоуправления в настоящее время ведут три проходческих бригады ОАО «Трест Шахтоспецстрой». Под землей производится сборка четвертого проходческого комплекса. В феврале 2020 планируется ввод ещё двух комбайнов КРП-3. С ноября 2019 года выдано на поверхность более 26 тыс. тонн горной массы. Осуществляется проходка выработок околоствольного двора, камер служебного назначения. В ближайшее время будут начаты работы по строительству подземных бункеров и начата проходка выработок южного главного направления. Планом развития горных работ предусмотрено в августе 2020 года приступить к монтажу первого очистного механизированного комплекса в лаве 1-1.

Инвестиционный проект реализуется в соответствии с установленными сроками. По состоянию на 1 января 2020 года в рамках реализации инвестиционного проекта создано 229 новых рабочих мест. После выхода горно-обогатительного комплекса на проектную мощность общая численность работников Петриковского рудоуправления составит около 1600 человек.
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