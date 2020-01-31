С 10 февраля планируется начать обучение безработных минчан, желающих открыть свое дело, по курсу «основы предпринимательской деятельности», пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, обучение будет осуществляться в частном учреждении образования «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «ПромТехОбразование» (ул. Чернышевского, 10). Продолжительность курса — 2 недели.

Занятия позволят освоить формы и методы деятельности индивидуального предпринимателя, изучить требования нормативных документов, регламентирующих его работу в сегодняшних экономических условиях, научиться использовать современные информационные технологии.

Пройти обучение могут граждане, зарегистрированные в установленном законодательством порядке в службе занятости Минска.