В 2019 году объем перевозок грузов составил 145,5 млн тонн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, перспективным направлением по-прежнему являются контейнерные перевозки и реализация новых проектов в данной сфере. За минувший год общий объем перевозок грузов в контейнерах вырос на 15% к 2018 году и почти в 3 раза к 2015 году.

Основными задачами развития грузовых перевозок является совершенствование маркетинговой деятельности и повышение эффективности работы маркетинговых подразделений на отделениях дороги по привлечению дополнительного грузопотока, внедрение современных методов управления терминально-складским хозяйством, обеспечение требуемого клиентами уровня качества услуг, а также дальнейшее развитие контейнерного сегмента грузовых перевозок за счет организации новых проектов, создание условий для роста поставок белорусской продукции в контейнерах на внешние рынки сбыта, особо уделив внимание стратегическому китайскому направлению, маршрутам транспортных коридоров «Север-Юг».

В 2020 году Белорусской железной дорогой планируется реализовать совместные проекты с резидентами Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», а также создание цифрового европейского железнодорожного оператора.

Не менее важной задачей для Белорусской железной дороги является качественное обеспечение потребностей в перевозках жителей и гостей страны. За 2019 год было перевезено 80 млн пассажиров, пассажирооборот составил – 6,3 млрд пасс-км или 100,9% к 2018 году.

В прошедшем году в целях улучшения транспортного обслуживания и наращивания пассажирских перевозок назначен ряд новых поездов, а также сокращено время нахождения в пути поездов, следующих в направлении областных центров.

Вместе с тем для дальнейшего развития пассажирских перевозок назрела необходимость обсуждения вопроса по участию местных органов государственной власти в социальном заказе на перевозку пассажиров в региональном сообщении.

Продолжено развитие электронных каналов оформления проездных документов. В 2019 году с использованием сети Интернет и через мобильное приложение оформлено 3,2 млн проездных документов. Доля оформленных билетов через интернет увеличилась до 25% в 2019 году.

Разработано официальное мобильное приложение, в рамках которого реализована система продажи электронных проездных документов на поезда всех видов сообщений.

В планах 2020 года – организация дневного скоростного пассажирского движения в сообщении Минск-Москва.

В рамках обновления подвижного состава запланировано приобретение более 400 единиц грузовых и 34 единицы пассажирских вагонов, 3 дизель-поездов шестивагонной составности.

Инвестиционной программой в 2019 году было предусмотрено как продолжение реализации ранее начатых инвестиционных проектов, так и новых, направленных на развитие инфраструктуры. Введены в эксплуатацию более 40 объектов капитального строительства, среди которых: развитие центра управления перевозками (1-я очередь), железнодорожной станции Сморгонь, завершение модернизации контейнерного терминала станции Брест-Северный, продолжена электрификация участка Жлобин–Калинковичи–Барбаров. Приобретено более 2 тысяч единиц грузовых вагонов, 30 единиц пассажирских, 3 единицы дизель-поездов шестивагонной составности.

Также были введены в эксплуатацию новые микропроцессорные системы СЦБ отечественной разработки и производителя на станциях Сморгонь, Мормоль, Ящицы.

В планах на этот год продолжение работ по электрификации участка Жлобин-Калинковичи, запуск в эксплуатацию систем микропроцессорной централизации Гомельского и Калинковичского узлов, на станциях Светлогорск и Жердь, модернизация устройств электрической централизации и автоблокировки на участке Жлобин-Калинковичи-Словечно.

Общий объем инвестиционной программы в 2019 году составил 588,7 млн рублей, что в 2 раза больше уровня 2018 года.

В 2019 году реализованы мероприятия по росту среднемесячной заработной платы, которая увеличилась на 9,3% и составила 1216 рублей.