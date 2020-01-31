ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» начинает серийное производство отечественного автогрейдера.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в настоящее время больше никто в Беларуси не выпускает автогрейдерную технику, хотя это и востребованное направление: сегодня в стране эксплуатируется 450 похожих по функциональному назначению машин, причем их совокупный износ составляет 80%. Поэтому инженеры холдинга взялись за конструирование новой машины АМКОДОР 165, отталкиваясь от существующих прототипов подобной техники, но при этом используя передовые технические решения.

Первая промышленная партия автогрейдеров АМКОДОР 165 была отгружена в адрес организаций КУП «Минскоблдорстрой» в мае 2019 года. Техника прошла испытания в условиях жесткой промышленной эксплуатации.

Сегодня в организациях «Минскоблдорстроя» работает уже 16 автогрейдеров АМКОДОР 165.

В ходе испытаний специалисты КУП «Минскоблдорстрой» внесли целый ряд предложений по совершенствованию машины, которые были учтены при ее доводке. Это была плодотворная совместная работа, в результате которой инженеры холдинга оптимизировали компоновку органов управления и угол наклона рулевой колонки. В комплексе с другими изменениями это улучшило эргономику, повысило удобство управления. Скорректирована конструкция кабины для улучшения обзорности, внесены поправки в систему освещения, ходовую часть и другие элементы конструкции.

Такая надежная и полная обратная связь от тех, кто эксплуатирует новую технику – лучший инструмент для того, чтобы учесть все пожелания, внести необходимые изменения, для доработки конструкции так, чтобы машина полностью удовлетворяла профессионалов.

Принято решение, начиная с февраля, приступить к серийному производству автогрейдеров как базовой модели, так и в «облегченной» комплектации, конфигурация которой была рекомендована потребителями. Она отвечает требованиям заказчика и, кроме того, делает цену на машины более привлекательной.

Также холдинг немедленно начинает работы по созданию автогрейдера более тяжелого класса, который будет отличать большая производительность, что позволит полнее удовлетворить запросы строителей дорог и тех, кто занят их содержанием и обслуживанием.