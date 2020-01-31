|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДИРЕКТОР СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ БРАСЛАВСКОГО РАЙОНА НЕОБОСНОВАННО ЗАНИЖАЛ РАБОТНИКАМ ЗАРПЛАТУ
09:45 03.02.2020
Директор сельскохозяйственного предприятия Браславского района необоснованно занижал работникам зарплату, чтобы скрыть имеющуюся задолженность по ее выплате и избежать привлечения к ответственности. Этот факт выявлен Новополоцким межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области при проверке сельхозпредприятия, занимающегося разведением крупного рогатого скота и выращиванием зерновых культур.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в 2016-2018 годах директор давал незаконные указания работникам бухгалтерии о внесении недостоверных сведений в документы о начислении заработной платы работникам предприятия – как следствие, ее необоснованно занижали. Причем начисленные суммы были ниже размера месячной минимальной заработной платы, установленного правительством.
В результате 150 работникам сельхозпредприятия недоплачен заработок на общую сумму более 180 тыс. рублей.
За превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, прокуратурой г. Новополоцка в отношении директора сельхозпредприятия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 31.01.2020
Курсы в банках
на 31.01.2020
Конвертация в банках
на 31.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте