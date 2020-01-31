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ЭКОНОМИКА РБ


ДИРЕКТОР СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ БРАСЛАВСКОГО РАЙОНА НЕОБОСНОВАННО ЗАНИЖАЛ РАБОТНИКАМ ЗАРПЛАТУ
09:45 03.02.2020

Директор сельскохозяйственного предприятия Браславского района необоснованно занижал работникам зарплату, чтобы скрыть имеющуюся задолженность по ее выплате и избежать привлечения к ответственности. Этот факт выявлен Новополоцким межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области при проверке сельхозпредприятия, занимающегося разведением крупного рогатого скота и выращиванием зерновых культур.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в 2016-2018 годах директор давал незаконные указания работникам бухгалтерии о внесении недостоверных сведений в документы о начислении заработной платы работникам предприятия – как следствие, ее необоснованно занижали. Причем начисленные суммы были ниже размера месячной минимальной заработной платы, установленного правительством.

В результате 150 работникам сельхозпредприятия недоплачен заработок на общую сумму более 180 тыс. рублей.

За превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, прокуратурой г. Новополоцка в отношении директора сельхозпредприятия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса.
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