В Беларуси с 2 февраля 2020 г. розничные цены на моторное топливо на АЗС повысились на одну копейку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», цена бензина АИ-92-К5-Евро теперь составляет 1,69 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,79 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,01 рубля, ДТ – 1,79 рубля.