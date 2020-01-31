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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО В БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛИСЬ
09:38 03.02.2020
В Беларуси с 2 февраля 2020 г. розничные цены на моторное топливо на АЗС повысились на одну копейку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», цена бензина АИ-92-К5-Евро теперь составляет 1,69 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,79 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,01 рубля, ДТ – 1,79 рубля.
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